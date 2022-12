Mercato – Gigi Cagni consiglia al Napoli di prendere subito Bereszinsky, difensore di ottime qualità

L’ex allenatore del Piacenza Gigi Cagni è intervenuto in una radio napoletana nel corso di una trasmissione sportiva in cui si parla esclusivamente della squadra azzurra, capolista indiscussa del campionato di massima serie. Ovviamente il mister si è espresso sul Napoli, cominciando col dire che il gruppo di Spalletti ha grandissima qualità e fame di gloria. Ma ecco uno stralcio delle sue parole:

“Il Napoli è l’unica squadra che ha tre attaccanti, i quali hanno caratteristiche completamente differenti. A mio avviso, la formazione di Spalletti può giocare con tutti i sistemi di gioco; ha centrocampisti molto forti ed ha pure trovato il sostituto ideale di Koulibaly. Kim rappresenta un grande acquisto, bravissimo Giuntoli a portarlo a Napoli. Però gli azzurri devono stare attenti a mantenere la giusta condizione psicofisica ed essere sempre sul pezzo fino al fischio finale, onde evitare cali di tensione pericolosi. Il Napoli, finora, ha fatto vedere un calcio straordinario con un possesso palla che non ti annoia mai. Erano anni che non vi era una squadra simile. Ho sentito dire che il ds partenopeo è sulle tracce del difensore polacco della Samp, Bereszinsky, ebbene consiglio a Giuntoli di prenderlo subito, perché è un giocatore esperto e di ottime qualità che potrebbe far rifiatare Di Lorenzo. In questa squadra, sono certo che non fallirà.