Gattuso: “Scudetto? Non ci pensiamo. Osimhen presto sarà decisivo”

Queste le sue parole a Sky Sport: “Di Scudetto non ne parliamo noi, se ne parla fuori ma noi dobbiamo pensare a lavorare durante la settimana, a migliorare. Ci tirano pochissimo in porta e ci deve bruciare perdere partite come quelle con l’AZ o col Sassuolo. Però sono gare che devono servire da lezione e per migliorare. Non dobbiamo pensare a quello che dicono fuori Castel Volturno, ma a migliorare. Col Rijeka sarà una gara difficile e Osimhen deve stare tranquillo, ha dimostrato fin da subito di essere forte. Deve essere un po’ più tranquillo quando va faccia a faccia con gli avversari o quando protesta platealmente con gli arbitri, spesso si fa ancora trasportare, ma deve stare sereno. Noi non dobbiamo avere alibi, dobbiamo pensare a come migliorare e a sbagliare il meno possibile. Dobbiamo pensare a fare a noi stessi”.

