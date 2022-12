Napoli – Procede a ritmo serrato la prevendita dei tagliandi per la sfida con la Juve

Il campionato di serie A sta per riaprire i battenti, infatti tra poco più di una settimana ci sarà il ritorno in campo. Il prossimo mese di gennaio, sembra essere molto bollente per gli azzurri di Spalletti che, in sequenza, dovranno incontrare Inter, Sampdoria in trasferta, Juve, in casa, Salernitana all’Arechi e infine la Roma a Fuorigrotta. Intanto sono già in vendita i tagliandi per la madre di tutte le partite, ossia quella con i bianconeri di Allegri, in calendario venerdì 13 gennaio gennaio, in notturna al Maradona. Per questo big match molto sentito dai tifosi partenopei, la prevendita procede a ritmo serrato, malgrado i prezzi praticati dalla società, ritenuti abbastanza alti. Si va dalle 50 euro delle Curve A e B ai 150 della Tribuna Posillipo. Ma con un Napoli che sta spopolando in campionato non ci sono prezzi che tengano, i sostenitori azzurri sono capaci di qualsiasi sacrificio economico per non perdersi una partita che, da anni è sempre storica, visti i tanti duelli per l’alta classifica andati in scena. Ricordiamo, nel dettaglio, i prezzi di ogni singolo settore:

Questi i prezzi:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

L’acquisto potrà avvenire online collegandosi a questo link https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215 oppure presso i punti vendita abilitati.

I residenti nella regione Campania potranno acquistare presso i punti vendita senza obbligo di fidelity card, mentre c’è l’obbligo per i tifosi non residenti nella nostra regione.