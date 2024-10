LA PARTITA – Napoli-Lecce 1-0, gli azzurri vincono con Di Lorenzo

Il Napoli batte 1-0 al Maradona il Lecce con un gol di Di Lorenzo.

PRIMO TEMPO

Al 25’ passa in vantaggio il Napoli con Di Lorenzo che viene servito da Olivera, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 32’ ci prova il Lecce con Pierotti che si invola verso l’area e prova la conclusione, si fa trovare pronto Olivera che spedisce in angolo. Al 34’ gran parata di Meret su un colpo di testa di Baschirotto, subito dopo è Buongiorno a a salvare sulla linea di porta. Al 42’ gran conclusione di Ngonge con il sinistro, Falcone spedisce in angolo. Al 45’ l’arbitro assegna due minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 73’ passa in vantaggio il Napoli: colpo di testa dì McTominay, respinge Falcone ma non trattiene, sulla linea si fa trovare pronto Di Lorenzo che va a segno. Azzurri propositivi in fase offensiva ma poco preciso in fase difensiva.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (dal 72′ Raspadori), McTominay; Ngonge (dal 57′ Politano), Lukaku, Neres (dal 72′ Kvaratskhelia). All. Conte

Lecce (4-3-3): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Dorgu; Coulibaly (dal 78′ Rebic), Rafia (dal 71′ Pierret), Ramadani; Pierotti, Krstovic, Banda (dal 71′ Sansone). All. Gotti



Arbitro: Paride Tremolada (Monza)

Ammoniti: 19′ Ngonge (N), 51′ Di Lorenzo (N), 77′ Pierotti (L)

Reti: 73′ Di Lorenzo (N)

Mariano Potena