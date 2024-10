Napoli, Spinazzola OUT contro il Lecce: il motivo

Leonardo Spinazzola non prenderà parte alla sfida tra Napoli e Lecce. Il difensore azzurro infatti ha accusato un infortunio nelle ultime ore e non è nemmeno in panchina. Il terzino e Nikita Contini, terzo portiere, sono in tribuna a causa di un affaticamento muscolare. Nei prossimi giorni si capirà di più sull’entità del problema per l’ex Roma, che intanto salta la partita di oggi ed è in dubbio per la prossima sfida contro il Milan nel turno infrasettimanale.

