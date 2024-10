SERIE A – Rinviata Bologna vs Milan, contro il Napoli, non giocheranno Hernandez e Reijnders, squalificati

La Lega di serie A ha ufficializzato, ieri, il rinvio a data da destinarsi del match tra Bologna e Milan che era in programma nel tardo pomeriggio odierno al Dall’Ara. Decisione in conseguenza del veto del Comune del capoluogo emiliano che ha imposto la chiusura dello stadio per ordine pubblico, in seguto all’alluvione che sta flagellando Bologna. Tale rinvio non è andato a genio alla società rossonera ed ai tifosi milanisti per le conseguenze che comporta. Infatti, martedì prossimo, nell’anticipo del turno infrasettimanale della decoma giornata, non saranno della partita, contro il Napoli due pedine fondamentali come Hernandez e Reijnders, i quali dovranno scontare la squalifica di una giornata. Si tratta di due assemze molto pesanti per il tecnico Fonseca, proprio contro la capolista. Per i sostenitori del Milan, questa scelta, falsa il campionato.