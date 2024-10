Primi due anticipi di A -Vittorie per Udinese e Torino, su Cagliari e Como

Nei primi due anticipi di serie A, giocati ieri e validi per la nona giornata di campionato, registriamo i successi dell’Udinese, in Friuli, sul Cagliari per 2 a 0 e del Torino, davanti ai propri tifosi, con il Como per 1 a 0. In virtù di questi risultati, i bianconeri di Udine raggiungomo, momentaneamente, la Juve a quota 16, mentre i granata salgono a 14 assieme al Milan, che in questo turno non disputerà la sua partita, a Bologna, a cause delle cattive condizioni meteorologiche che, in questi giorni, si stanno abbattendo sull‘Emilia Romagna. Intanto, oggi, scenderanno in campo, alle 15, la capolista Napoli, al Maradona, contro il Lecce e alle 20,45 l’Atalanta ed il Verona, in quel di Bergamo.