Ranking Uefa 2022 – Gli azzurri salgono sul terzo gradino del podio

Nella classifica generale del Ranking UEFA, il Napoli occupa la ventiduesima posizione. Però se teniamo conto soltanto dei risultati, ottenuti nella stagione 2022, gli azzurri si assestano al terzo posto, rappresentando la prima squadra, tra le italiane, in tale classifica parziale. Per la cronaca la graduatoria 2022 vede in cima il Bayern Monaco. Quindi dopo il Napoli, tra le nostre rappresentati, troviamo il Milan in 13sima posizione e l’Inter in 16sima. Grossissimo tonfo della Juventus che sprofonda al sessantaquattresimo posto. Per i bianconeri, decisiva l’esclusione anticipata dalla Champions League, nonostante un girone non complicatissimo. Risultato meritatissimo per la formazione di Spalletti che è partita in maniera straordinaria, conquistando la vetta della serie A, facendo il vuoto e vincendo anche brillantemente il girone di Champions League, a spese della corazzata Liverpool. Cinque vittorie ed una sconfitta all’ultimo turno con gli inglesi, giunta solo nel finale quando l’obiettivo del primo posto era già acquisito. In virtù del passaggio del turno come primo, il Napoli ha pescato agli ottavi di finale della competizione continentale per eccellenza, l’Eintracht Francoforte e può sperare di eliminarlo. In caso di accesso ai quarti, i partenopei potrebbero incrementare ulteriormente il punteggio in Europa.

“