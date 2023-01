Campionato di serie A – Meno 1, l’attesa sta per terminare, domani il grande giorno con una scorpacciata di partite

Meno 1 alla ripresa del campionato di serie A, finalmente l’attesa sta per terminare, dopo 52 giorni di astinenza, causa Mondiale, i tifosi italiani, domani, potranno rifarsi con una scorpacciata di partite, a cominciare dalle 12, 30 con il lunch match tra Salernitane e Milan , per finire in serata, con la super sfida tra Inter e Napoli, piatto forte della sedicesima giornata. Si ricomincia da una sorta di torneo di clausura, tipo campionato argentino, dove, tuttavia, la capolista Napoli riprenderà il cammino con un grosso vantaggio sulle inseguitrici. Tutte le antagoniste si fionderanno alla caccia degli azzurri di Spalletti, i quali non hanno alcuna intenzione di mollare la presa, pronti a portare a casa da San Siro, almeno un pari, che sarebbe utilissimo per il prosieguo verso il titolo d’inverno. I rossoneri, secondi in classifica tenteranno di espugnare l’Arechi, augurandosi anche un regalo da parte dei cugini nerazzurri che non possono fallire il successo se vogliono ancora dire la loro nella corsa scudetto. Per fermare il Napoli, Inzaghi sta preparando una specie di gabbia per il pericolo numero uno degli avversari, ossia Kvaratskhelia, il quale sarà marcato, addirittura da due difensori ed un centrocampista: infatti Skriniar, Dumfries e Barella si occuperanno prevalentemente di lui, al fine di chiudere la fonte del gioco dei partenopei. Il primo marcatore nonché francobollatore dell’esterno sinistro azzurro sarà lo slovacco che dovrà essere attentissimo a non allargarsi troppo per evitare le incursioni in area nerazzurra del talento della Georgia. A supporto Dumfries e Barella dovranno andare a raddoppiare la sua marcatura L’olandese dovrà metterci gamba e fisico mentre il centrocampista della nazionale di Mancini dovrà sfruttare il dinamismo, la rapidità ed il fiato che lo contraddistinguono. Naturalmente l’allenatore del Napoli avrà già deciso le proprie contromosse per rispondere all’iniziativa di Simone Inzaghi.