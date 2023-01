Inter vs Napoli – Ottomila tifosi partenopei al seguito della squadra di Spalletti per far sentire il loro calore

Malgrado il divieto verso i sostenitori azzurri residenti nella regione Campania, di assistere alla gara di domani sera tra l’Inter ed il Napoli, sulle gradinate dello stadio Meazza di Milano ci saranno non meno di ottomila appassionati e calorosi tifosi partenopei al seguito dei propri beniamini. Come è noto, infatti, i supporters della SSCN sono sparsi in tutta Italia ed anche all’estero. Questi ultimi non hanno voluto far mancare il loro tifo incessante alla squadra di Spalletti, indiscussa protagonista della prima parte di questa stagione. Il settore ospiti, capace di contenere 5000 spettatori è già sold out da tempo, però ci saranno napoletani dappertutto, negli atri settori dell’impianto di San Siro. C’è chi si metterà, tra oggi e domani mattina, in viaggio dalla nostra penisola e dalle altre nazioni confinanti per dare vita ad una carovana tutta azzurra a supporto della capolista, lanciata verso il terzo tricolore della storia del club fondato nel 1926, almeno questo è l’auspicio di tutto il popolo napoletano che fa del calcio il loro salvagente dalle vicissitudini quotidiane di una città a cui i problemi non mancano mai.