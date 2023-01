ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs JUVENTUS- Cresce a dismisura, in città, l’attesa per questa partitissima

Dopodomani sera, allo stadio Maradona di Fuorigrotta andrà in scena la partitissima Napoli vs Juventus, anticipo della diciottesima giornata del massimo campionato, che vede di fronte la prima e la seconda della classe. A poco più di 36 ore dall’evento, in città, cresce a dismisura l’attesa. I tifosi partenopei già sono proiettati a venerdì, pregustando un successo che significherebbe un enorme passo avanti verso quel traguardo che è ormai assente a Napoli da quasi 33 anni. Sugli spalti dell’impianto napoletano sono previsti oltre 55mila spettatori per un sold out da record d’incasso per la SSCN. Lo scontro diretto tra azzurri e bianconeri, rivali atavici in campionato, rappresenta un match molto sentito che porta emozioni nei cuori della appassionata e calorosa tifoseria del club di De Laurentiis. Questo appuntamento calcistico ha scritto pagine di storia indimenticabili nell’almanacco del gioco più bello del mondo. Moltissime volte il Napoli ha provato a contendere il tricolore ai non colorati, talvolta riuscendoci. Attualmente la compagine guidata da Luciano Spalletti si presenta col biglietto da visita di capolista del torneo con sette lunghezze di vantaggio sugli avversari che, per inserirsi nella lotta a tre per lo scudetto, non hanno alternative se non la vittoria. Il tecnico toscano, oggi, ha tutta la rosa disposizione. Kim si è allenato normalmente ed è abile ed arruolabile, accanto al sudcoreano tornerà titolare Rrahmani, mentre nella zona mediana, possibile il rientro di Zielinski, invece sulle fasce soliti ballottaggi per il terzino sinistro e l’ala destra. In avanti sicuri Osimhen e Kvaratskhelia. In casa bianconera sono ancora indisponibili Kaio Jorge, Pogba, Bonucci, Vlahovic De Sciglio, qualche chance, viceversa per Cuadrato. Per il centravanti polacco Milik, sarà la prima gara da ex contro la sua vecchia squadra. Azzardiamo, dunque, le probabili formazioni delle due contendenti:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Luciano Spalletti

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Chiesa, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Kean, Milik. All.: Massimiliano Allegri

Veniamo ora ai numeri della partita: Napoli e Juve si sono incontrate complessivamente in 178 partite, giocando in sei competizioni differenti. Il Bilancio vede i bianconeri in netto vantaggio, grazie alle 84 vittorie conseguite, a fronte delle 44 degli azzurri. 50, infine i pareggi. Diverso però lo score dei 76 incontri disputati nel capoluogo partenopeo, dove i campani si sono aggiudicati la posta in palio 26 occasioni contro 23 dei rivali, 27 i risultati nulli. Per concludere, nelle ultime 6 gare giocate al San Paolo / Maradona, i padroni di casa ne hanno vinte 3, 2 gli ospiti e un solo pareggio. La Juventus non vince a Fuorigrotta da Marzo 2019. Due vittorie consecutive degli azzurri nei recenti due incontri casalinghi della stagione scorsa e di quella ancora precedente.