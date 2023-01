NAPOLI – Spalletti pronto a migliorare il record di Sarri di 48 punti al giro di boa

Vigilia di campionato per gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dalla brutta delusione di martedì in Coppa, contro la Cremonese. Domani il Napoli affronterà la Salernitana, allo stadio Arechi in un derby campano che annuncia scintille per diversi motivi. I granata intendono riscattare la goleada patita in quel di Bergamo, mentre gli azzurri cercano il pronto riscatto dopo l’eliminazione dalla manifestazione tricolore, assolutamente inaspettata. Inoltre il tecnico toscano desidera superare il record stabilito da Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, quando nella stagione del famoso scudetto perduto in albergo, chiuse il girone di andata, da campione d’inverno, con 48 punti nel carniere, per poi finire secondo con 91 punti, dietro la Juventus. Attualmente, ad una giornata dal giro di boa, i partenopei sono a quota 47, per cui, in caso di vittoria a Salerno, andrebbero a 50 punti, cancellando il vecchio record del corregionale di Spalletti. Impresa ardua ma non impossibile. Pertanto domani sera Lucianone potrebbe entrare di diritto nella storia del club azzurro. D’altronde il Napoli, approfittando delle difficili partite del Milan a Roma, contro la Lazio e della Juve, in casa, contro la macchina da gol Atalanta e giocando prima delle rivali, con un successo sui cugini, potrebbe dare una svolta ed un indirizzo ben preciso a questo campionato.