Anticipi di A-20esima giornata, colpaccio della Salernitana a Lecce, vince anche il Bologna

Si sono disputati, ieri, due anticipi relativi alla ventesima giornata del campionato di serie A. Colpaccio esterno della Salernitana al Via del Mare, Lecce battuto per 2 a 1 dai granata che conquistano tre punti preziosi nella lotta salvezza. Vittoria importante anche per il Bologna che ha sconfitto in casa lo Spezia per 2 a 0. I felsinei si assestano così all’ottavo posto in classifica, coltivando pure un sogno europeo per inserirsi tra le pretendenti alla Conference League. Si mette male invece per i liguri che hanno solo sei punti in più del Verona Terzultimo. Quest’oggi sono in programma altri tre anticipi, infatti si giocano: Empoli – Torino, Cremonese – Inter e Atalanta – Sampdoria.