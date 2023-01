Nuovo lutto nel calcio italiano – E’ scomparso Carlo Tavecchio, ex presidente Federcalcio

Un altro lutto ha colpito il mono del calcio italiano. E’ scomparso l’ex Presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, aveva 79 anni. Dopo l’eliminazione dell’Italia di Ventura al Mondiale 2018, rassegnò le dimissioni. la sua caricafu ricoperta dall’11 agosto 2014 al 20 novembre 2017. In seguito nel gennaio gennaio 2021. Tavecchio divenne presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia, che aveva guidato fino al 1999. Per la cronaca, la sua carriera nel nostro calcio ha segnato un’epoca. Fu lui a scegliere Giampiero Ventura nel 2016 dopo le dimissioni di Antonio Conte. Le cause della sua dipartita sono dovute a problemi di natura polmonare. Improvvisamente c’è stato un peggioramento delle condizioni che lo hanno portato, tre giorni fa, al ricovero in un ospedale della Brianza. I funerali si terranno lunedì 30 gennaio a Ponte Lambro.