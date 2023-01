Napoli e Osimhen, in quota è dominio: giochi chiusi per scudetto e capocannoniere

ROMA – L’ennesima vittoria stagionale in uno scontro diretto, ottenuta nel finale di gara contro la Roma, permette al Napoli di allungare ancora in testa alla classifica, con il distacco sul secondo posto – ora occupato dall’Inter – salito a 13 punti a 18 giornate dal termine. Un divario che vede gli uomini di Spalletti senza rivali per lo scudetto, offerto tra l’1,08 su Planetwin365 e l’1,10 di Stanleybet.it. Ormai lontanissime sia l’Inter che, soprattutto, il Milan: i nerazzurri sono offerti a 12, mentre il crollo rossonero con il Sassuolo porta a 21 la quota su Pioli e i suoi. A certificare il dominio partenopeo anche l’ennesimo gol di Victor Osimhen, a segno per il quarto turno di campionato consecutivo e sempre più leader in classifica marcatori con i suoi 14 gol. La prima volta sul trono dei bomber dell’attaccante nigeriano, che con il gol contro la Roma ha eguagliato il bottino della scorsa stagione, vale 1,50 volte la posta. Lontani tutti gli altri con Lautaro Martinez, che di gol ne ha segnati finora 11, si trova a quota 4,50 mentre Ciro Immobile, fermo a 7, vale 10 volte la posta. Stesso numero di gol, infine, per Paulo Dybala per il quale, però, il trono dei bomber si gioca a 25, stesso quota di Leao.

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. ATTUALMENTE: presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo “PIANETAZZURRO” ; direttore generale dell'omonimo portale sportivo www.pianetazzurro.it , del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu