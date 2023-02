De Luca, Vettosi, Armato, Ferrante e Zaccone a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “SuperLega opportunità o no? È aperto il dibattito”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “È tornata più forte di prima la voglia di SuperLega. È tornata con idee rinnovate, rispetto al primo tentativo, non più 20 squadre, ma da 60 a 80 partecipanti. Dopo la sentenza del Tribunale di Madrid, dove c’è come oggetto del contendere la posizione della UEFA accusata di avere un monopolio che non ottempera ai principi di libera circolazione del mercato e di libertà economica d’impresa dell’UE per posizione dominante è stata denunciata dai membri della SuperLega ed il Tribunale di Madrid gli ha dato ragione. Forti di questa prima vittoria, seppur parziale, ieri è stata annunciata l’evoluzione di questo progetto. A ciò è arrivata la risposta di Javier Tebas, potentissimo capo de La Liga spagnola, con grande autorevolezza che parla di una nuova ricetta dei più furbi d’Europa e che in realtà, i lupi si sono travestiti per apparire come delle mammolette. Il Napoli potrebbe rientrare tra le 60 e 80, senz’alcuna certezza, la Juventus avrebbe invece la certezza di contare su ricavi molto importanti. Se qualcuno è così duro nei confronti della SuperLega, c’è anche chi la ritiene una grande opportunità: il dibattito è aperto”.

Francesco De Luca: “Critica legittima, ma a Napoli c’è una scarica di veleno continua nei confronti di De Laurentiis”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Francesco De Luca, Il Mattino: “De Laurentiis è un imprenditore che fa calcio, ma non ha alle spalle chi gli consente forti sforzi economici. Il meccanismo delle funzioni tecniche ed amministrative del Napoli abbiamo imparato a conoscerlo, non mi sorprenderei se, dinanzi ad offerte monstre, De Laurentiis decidesse di cedere giocatori importanti, nonostante le sue dichiarazioni. De Laurentiis è un presidente molto lucido e di fronte ad un’offerta importante ci rifletterà, considerando anche le due ottime operazioni di mercato fatte la scorsa estate con Raspadori che costerà 35 milioni e Simeone che è un ragazzo che segna sempre. Un paio di settimane fa, ho sentito Careca e in un passaggio gli ho chiesto di commentare il discorso sul ciclo Napoli che si andrebbe ad aprire, lui mi ha risposto in maniera netta: ‘Adesso è tutto diverso. Ci sono squadre che tengono un calciatore 2-3 anni e lo rivendono al triplo, è così che funziona’. Calciatori bandiera non ne esistono più, né ce ne sono che fanno contratti a 5 anni con la volontà di rivedere gli accordi in scadenza. Napoli? Ha già vinto il campionato. La critica è legittima, ma ciò che vedo è questa continua scarica di veleno che c’è, nei confronti di De Laurentiis, da anni. Secondo me, i tifosi del Milan dovrebbero essere infuriati per quello che stanno vedendo e non voglio tirare in ballo i tifosi della Juventus. Ciò che noto è quest’eccesso di veleno dei tifosi nei confronti della proprietà. Sicuramente De Laurentiis è divisivo”.

Fabrizio Vettosi: “Non vedo positivamente la SuperLega: bisogna lavorare sui costi del calcio”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Fabrizio Vettosi, analista finanziario: “Questa SuperLega la vedo molto male, francamente non la vedo. È semplicemente un tentativo di creare una lobby di glorosi marchi che cercano di unirsi per trovare soluzioni ai loro problemi. Questo paradigma che continua a svilupparsi, il concetto che il calcio è sottovalutato e che le risorse sono mal distribuite, forse effettivamente i ricavi sono distribuiti in maniera un po’ troppo democratica dalla UEFA. La speranza è quella di attirare nuovi finanziatori, non la vedo positivamente. Il livello del calcio, in ambito di ricavi, è questo. Adesso bisogna lavorare sui costi, esattamente come De Laurentiis fa da anni. Già siamo abbastanza stressati sui diritti, a livello di prezzo e potenziale ricavo, non ho mai creduto al fatto che possiamo passare giornate intere negli stadi, non siamo la NBA. Paragonare il calcio, in generale, con altri sport non è fattibile, ancor peggio con quelli nati negli Stati Uniti, una città di consumatori”.

Teresa Armato: “Vogliamo farci trovare pronti per i tifosi che arriveranno per festeggiare”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Teresa Armato, assessore al turismo del Comune di Napoli: “Napoli è una capitale internazionale del turismo, lo scorso anno abbiamo avuto record di presenze apprezzabili, dalle previsioni di quest’anno sappiamo che arriveranno tantissimi turisti. Un pezzo di questi, nei prossimi messi, sarà condizionato dalla spettacolare stagione che sta facendo il Napoli. Vogliamo essere pronti a dare il benvenuto a questi straordinari tifosi, mostrando loro l’identità più profonda di questa città. Con l’Assessore allo Sport, stiamo ragionando per creare veri e propri tour turistici legati alla passione per il calcio e per il Napoli, oltre ad altri eventi cui sta lavorando il sindaco con De Laurentiis. Spoiler: con l’Assessore allo Sport, pensiamo di fare questo grande omaggio alla passione calcistica -per essere scaramantici- anche nelle X Municipalità. Già dall’anno scorso abbiamo ripreso il Maggio dei Monumenti, l’iniziativa fu basata soprattutto sulle mura della città, quest’anno abbiamo due eventi molto forti, una la organizziamo come turismo ed è legata al food ed alle tradizioni enogastronomiche della città, l’altra è tutta protesa verso l’alto, simbolicamente come il Napoli. Museo del Napoli? L’idea è quella di fare un museo del Napoli all’interno dello stadio”.

Emanuela Ferrante: “Stiamo ragionando sul museo del Napoli. Pullman per i festeggiamenti? Sarebbe molto carino lavorarci”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Emanuela Ferrante, assessore allo sport del Comune di Napoli: “Dopo aver visto quanto accaduto dopo la vittoria dell’Argentina ai Mondiali, abbiamo pensato a percorsi che siano organizzati in tutta la città di Napoli, per le X Municipalità. Secondo me, può essere molto utile far conoscere un po’ tutte le zone sfruttando il turismo sportivo. Il turismo è implementato rispetto agli anni passati, vogliamo strutturarlo, ragionare anche rispetto ad un turismo sportivo che non sia solo per il calcio. Sono in contatto con delle leggende del Napoli e, con tutta la scaramanzia che occorre, stiamo cercando di immaginare qualcosa che coinvolga anche loro. L’idea del pullman non mi è stata sottoposta, sarebbe davvero molto carino lavorarci. Con De Laurentiis ci sono stati contatti, ma tutti vogliamo ancora aspettare, siamo con i piedi per terra. Iniziativa Cantona? Nessun contatto con lui, fatto in totale autonomia, ma ben venga. Trarremo spunto, lui è stato più veloce di noi, ne seguiremo le tracce. Lavori allo stadio? Già deliberati in giunta, abbiamo dei fondi per risistemare dei bagni ed adattare bagni per i disabili, nonché altri posti loro dedicati. Ci sono 2 milioni di euro che abbiamo avuto a seguito di un bando che prevedono la risistemazione della carpenteria metallica, delle tribune, e una serie di piccoli accorgimenti. Statua di Domenico Sepe? Non posso dire altro se non che le indagini devono fare il proprio corso. Non possiamo far altro che aspettare, non possiamo pressare i magistrati. Museo del calcio Napoli? Ci stiamo ragionando. Parcheggi dello stadio? Mai autorizzati perché hanno verificato che non c’erano le misure adatte. È chiaro che, in questo, abbiamo chiesto l’intervento dell’Assessore Cosenza per verificare se è possibile con qualche piccolo accorgimento riuscire a adattarlo. Mario Argento? Un progetto molto ambizioso a livello economico, un progetto lungo e su cui stiamo lavorando”.

Maurizio Zaccone: “Affidare la governance sportiva a privati è deleterio: non sono favorevole ad un torneo autogestito”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore: “SuperLega? Un’altra barzelletta di cui aspettiamo gli sviluppi. Secondo me, questa storia non comincia nemmeno. Credo che la governance sportiva debba esistere, affidarla a settori privati potrebbe essere deleterio: per me è ancora importante che ci sia una governance che abbia dei principi alla base. Non sono favorevole ad un torneo autogestito, fuori dai recinti sportivi possono fare quello che vogliono. Statua di Domenico Sepe? Speriamo in un’evoluzione breve della situazione. Ricordiamo che a Napoli con le statue c’è uno storico tristissimo. 40 anni fa circa, è stata organizzata da Pietrangelo Gregorio una raccolta fondi per avere una statua di Totò, tra mille problemi ed ostacoli, alla fine è stata realizzata ed è stata 25 anni all’oscuro da tutti, dopo tutto questo tempo è stata messa in una stradina irraggiungibile per i turisti”.