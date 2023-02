Pisani: La Juventus andrebbe radiata

Antonio Nappi: faremo bene anche in Champions

Antonio Nappi, docente universitario Federico II diritto penale, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “dobbiamo essere orgogliosi non solo della squadra ma anche della gestione degli ultimi anni della società partenopea.. Non dobbiamo montarci la testa ma dobbiamo goderci il momento. Mi permetto di non essere scaramantico. mi aspetto qualcosa di importante anche dalla Champions.

Angelo Pisani: la Juventus deve essere radiata da tutto

Angelo Pisani, storico avvocato di Diego Armando Maradona, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “Maradona aveva ragione a denunciare qualcosa che all’epoca era difficile da credere, e vedrete che con gli anni scopriremo altre verità che Diego già denunciava. La Juventus a mio avviso andrebbe radiata da campionato e coppa Italia perché è un pessimo esempio per lo sport. Spero che questa la società partenopea sia a livello della squadra e della città di Napoli perché questo scudetto ci deve servire per il futuro”.

Carmine Nardone: ad agosto avevo già capito tutto

Carmine Nardone, presidente di Futura Idea, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “già ad agosto avevo previsto uno svolgimento eccellente del campionato perché assistendo da un allenamento ero rimasto colpito dal gioco dei calciatori azzurri. Sono scaramantico ma sono convinto che vinceremo lo scudetto”.

Diego Venanzoni: il segreto del Napoli è il sangue freddo

Diego Venanzoni, onorevole, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “mi colpisce la continuità e la capacità di non esaltarsi eccessivamente rispetto alla capacità di vincere. Il segreto della squadra è il collettivo e la grande solidarietà tra tutti i reparti”.

Vincenzo Miranda: lo sport quando non è business unisce

Don Vincenzo Miranda, cappellano del carcere di Napoli, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Martina Maiorano, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “penso che lo sport quando non è business ed è vissuto nella maniera opportuna sia stupendo per unire i ragazzi. Sono entusiasta dei risultati che stanno ottenendo gli azzurri”.