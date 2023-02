ANTICIPO SERIE A – 22esima giornata – Milan – Torino 1-0

Risorge dal lungo letargo la squadra rossonera di Pioli, che ieri sera, nel primo anticipo della 22esima giornata del campionato di serie A ha battuto il Torino, a San Siro, per 1 a 0, grazie all’ennesima rete decisiva dell’attaccante francese Giroud. Tre punti fondamentali per il Milan che con 41 punti torna in corsa per la zona Champions, in attesa dei risultati delle altre concorrenti. Quest’oggi, come al solito, sono in programma altri tre anticipi: si parte alle 15 con Empoli – Spezia, quindi nel tardo pomeriggio andrà in scena il match Lecce – Roma ed infine in serata si giocherà Lazio – Atalanta.