NAPOLI – Lo stadio di Fuorigrotta è tornato ad essere l’arma in più degli azzurri

Da tempo lo stadio di Fuorigrotta, ex San Paolo, oggi Maradona, non aveva quel bellissimo colpo d’occhio che stiamo vedendo in questa stagione. In ogni gara il Napoli ha il sostegno del suo pubblico che accorre sugli spalti dell’impianto flegreo in massa per sostenere i propri beniamini. Finora si contano ben oltre 600mila spettatori, i quali, fungendo da dodicesimo uomo in campo, costituiscono l’arma in più della squadra di Luciano Spalletti, magnifico stratega di questo straordinario team forgiato, alla grande, nel mercato estivo da Giuntoli e De Laurentiis. Questi sono fatti non chiacchiere, i numeri parlano chiaro, il feeling con la tifoseria che si era interrotto qualche anno fa è ritornato, fin dall’inizio dell’annata 2022/23 la piazza si è riavvicinata ai colori azzurri, pur non sapendo come avrebbe risposto la squadra dopo le partenze eccellenti. I numeri di Napoli vs Liverpool, Napoli vs Juventus, Napoli vs Roma e così via, in cui c’è stato il sold out, sono ottimi testimoni. Un entusiasmo travolgente da parte degli appassionati e calorosi supporters partenopei che ha trascinato i calciatori del Napoli verso tantissimi successi. Anche domani sera, sebbene la Cremonese non rappresenti una vera e propria attrazione, a tifare per la capolista ci saranno non meno di 45/50 mila presenze. Infatti, sono ancora disponibili pochissimi biglietti per l’anello inferiore della Curva A e poco altro, qualche minima scorta tra Distinti, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, ma sono posti limitati. Quest’anno, per la cronaca, la media di tifosi paganti in campionato è di 42.723, per gara, ciò significa oltre 10mila in più rispetto alla stagione 2021/22.