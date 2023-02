Serie A – Temperatura polare a Milano, i tifosi nerazzurri soffrono il freddo a – 15 dal Napoli

E’ andata in archivio anche la ventiduesima giornata del campionato di serie A, dopo le ultime gare in programma ieri nel Monday Night. Ebbene, visto il pari a reti bianche tra Sampdoria e Inter, il Napoli, oggi, si trova a +15 sulla seconda in classifica, appunto la squadra di Simone Inzaghi, che dice addio definitivamente ad ogni sogno di gloria. Certo è, che a Milano fa molto freddo, temperature polari oserei dire; i sostenitori dell’Inter dovranno coprirsi bene per sopportare il – 15 dalla capolista Napoli che corre velocissima verso la meta. A sedici partite dal termine della stagione non si era mai visto un distacco così cospicuo tra prima e seconda della classe. Si tratta di un altro record della formazione di Spalletti che sta veramente ammazzando il torneo come nessuno mai aveva fatto in passato. Per la cronaca, il primato precedente apparteneva all’Inter nell’annata 2006-07, quando le lunghezze di vantaggio erano 11 sulla Roma, prima inseguitrice. L’abisso che sta creando il Napoli dietro di sé ha un qualcosa di extraterrestre, i calciatori partenopei appaiono come dei veri marziani a confronto con quelli delle altre squadre. Con questo andamento superlativo è molto probabile che gli azzurri conquistino lo scudetto con molto anticipo. La superiorità degli azzurri è sotto gli occhi di tutti, peraltro confortata dai numeri impressionanti: 19 successi in 22 partite, 2 pareggi ed una sola sconfitta. In definitiva, da qualsiasi punto di vista, questa corazzata che non ha nulla da invidiare a Barcellona, Real, Manchester City o Bayern Monaco, ha sbaragliato la concorrenza a dispetto di tanti soloni, pseudo giornalisti opinionisti che relegavano, ad agosto,, settembre, il team del tecnico toscano solo a comprimaria, dietro alle solite big Milan, Inter, Juve, autentiche delusione di quest’annata. Anche il quotidiano spagnolo “Mundo Deportivo” dà per scontata la vittoria dei partenopei, infatti scrive stamane: “Solo un’ecatombe potrebbe separare il Napoli dallo scudetto”. Intanto, questa sera, ritorna la Champions League, la prima italiana a scendere in campo è il Milan che al Meazza ospita il Tottenham di Antonio Conte., mentre il Napoli sarà di scena in quel di Francoforte, tra una settimana.