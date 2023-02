Posticipi di serie A del Lunedì – Il Verona batte la Salernitana e torna in corsa per la salvezza, Inter solo 0-0 contro la Samp e finisce a -15 dalla vetta

Si sono giocati, ieri, gli ultimi due posticipi della 22esima giornata di serie A. Il Verona, battendo per 1 a 0 la Salernitana, peraltro diretta concorrente, torna in piena corsa per la salvezza, adesso a soli due punti, mentre i granata vedono assottigliarsi il vantaggio sulla terzultima a quattro lunghezze, il che mette nuovamente in pericolo la panchina di Davide Nicola. Nell’altro match solo 0 a 0 per l’Inter in quel di Marassi, contro la Sampdoria, risultato che consente al Napoli di allungare sui nerazzurri il distacco da 13 a 15 punti, insomma, questo campionato se non ha scritto ancora la parola fine, poco ci manca.