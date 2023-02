LA PARTITA – Sassuolo-Napoli 0-2, gli azzurri vincono con Kvara e Osimhen

Il Napoli batte il Sassuolo 2-0 con le reti segnate nel primo tempo da Kvaratskhelia e Osimhen.



PRIMO TEMPO

Al 12’ passa in vantaggio il Napoli con Kvaratskhelia che parte da centrocampo, si invola in area e con il destro spedisce il pallone in rete. Dopo un minuto si rende pericoloso il Sassuolo con Laurientè, il pallone colpisce il palo. Al 25’ azzurri vicini al raddoppio con Osimhen che entra in area e prova la conclusione, ma il pallone termina sul palo. Al 33’ arriva il raddoppio del Napoli con Osimhen con un grande gol in posizione defilata. Al 40’ accorcia le distanze il Sassuolo con Laurientè, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Al 45’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 47’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

il Napoli gestisce bene la gara sia in fase offensiva che difensiva. Al 70’ prova la conclusione Osimhen, ma il pallone tocca l’esterno della rete. Al 73’ conclusione di Anguissa dalla distanza, il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Al 90’ l’arbitro assegna 4 minuti di recupero e al 94’ segna Simeone, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 95’ termina la gara’

IL TABELLINO

Sassuolo: Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi (84’Alvarez), Lopez (85′ Obiang), Henrique (77′ Thorstvedt); Bajrami (77′ Ceida), Defrel (57′ Pinamonti) , Laurienté.

A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Pinamonti, Berardi, Alvarez, Ferrari, Obiang, Ceide, Muldur, D’Andrea, Thorstvedt.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Napoli : Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa (77′ Ndoimbele), Lobotka, Elmas (84′ Zerbin); Politano (57′ Zielinski), Osimhen ( 84′ Simeone), Kvaratskhelia (77′ Lozano).

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Zielinski, Lozano, Simeone.

Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Sig. Colombo di Como.

Reti: 12′ Kvaratskhelia (N); 32′ Osimhen (N);