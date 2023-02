LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Osimhen e Kvara trascinano, Anguissa fuori fase

Meret 6 – Nessun intervento degno di nota, le occasioni migliori del Sassuolo non si concludono nello specchio da lui difeso.

Di Lorenzo 6 – Laurienté si dimostra avversario difficile da contenere ed il centrocampo non gli presta sufficiente aiuto. Se la cava con esperienza.

Rrahmani 6 – Partita di controllo e posizionamento, senza particolari acuti, al netto di qualche calo di attenzione complessiva del reparto.

Kim 7 – Il suo lato è il più saldo e dalle sue parti il Sassuolo non riesce quasi mai a farsi pericoloso.

Olivera 6 – Buona gara di supporto a Kvaratskhelia, con minore regia rispetto a Mario Rui ma maggior ricerca della sovrapposizione.

Anguissa 5.5 – Spalletti lo riprende di frequente sia per un posizionamento poco adeguato in fase di non possesso, sia per una qualità complessivamente non eccelsa nelle giocate nel corso del match. Sembra attraversare una fase di appannamento rispetto all’eccellente girone di andata.

(Ndombele s.v.)

Lobotka 6.5 – Nonostante le varie contromisure adottate dagli allenatori avversari per limitarne le iniziative, rimane sempre un punto di riferimento imprescindibile per le due fasi del centrocampo.

Elmas 6 – Supporta la fase offensiva, andando pure vicino alla rete, senza trovare tuttavia l’acuto decisivo.

(Zerbin s.v.)

Politano 6 – Buona prima fase di gara, poi la grande serata di Kvara spinge la squadra a giocare prevalentemente sulla sinistra.

(Zielinski 6 – Partecipa con precisione alla fase di possesso nell’ultima fase di gara.)

Osimhen 7.5 – Terrorizza gli avversari con la sua sola presenza, trasformando ogni palla contesa in un’azione da gol. Ne fa uno, bellissimo, ma ne potrebbe fare almeno un altro paio.

(Simeone 6 – Il fuorigioco gli nega la gioia del gol.)

Kvaratskhelia 8 – Ogni volta che tocca palla dà l’impressione di poter creare qualcosa. La serata di grazia è rappresentata degnamente dal gol di eccellente fattura.

(Lozano 6 – Conferma un buono stato di forma, trovando pure l’assist per Simeone, vanificato da una posizione di off-side.)