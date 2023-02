De Laurentiis: Napoli più onesta di tutte che vince divertendosi

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni in sala stampa al Deutsche Bank Park di Francoforte, alla vigilia di Eintracht Francoforte-Napoli. Ecco le sue parole. EINTRACHT-NAPOLI – “Sfida storica? Mi meraviglio che tutti quanti si stiano eccitando per un Napoli sempre stato estremamente competitivo. E sottolineo, il più onesto”. CHAMPIONS – “Vincere la Champions? Da un punto di vista globale ti dà un’immagine che comunque Napoli ha, essendo una città unica che batte tutte”. TIFOSI – “Il tifoso ha sempre ragione, deve diffidare perché non sa. Molto spesso il tifoso gioca a un calcio virtuale ed è giusto che dica la qualunque. Noi che siamo dentro sappiamo come funziona. Lo scorso 30 maggio dissi che avremmo lottato per lo scudetto”. SPALLETTI – “Spalletti fece una faccia strana alle mie dichiarazioni? Pretendere che un mister conosca tutti i giocatori al mondo non è possibile, loro non sono attenti al mercato. Del resto un giocatore l’avevamo già centrato tre anni prima. Solo che ci avevano chiesto 30 milioni ma lo abbiamo preso a 10”. IL SEGRETO – “Segreto del Napoli? Non ce ne sono, dobbiamo voler giocare divertendoci”.

