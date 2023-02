Eintracht, Glasner: “Vogliamo passare il turno. Studio il Napoli da mesi”

Giorno di vigilia di Champions League per Eintracht Francoforte e Napoli, che domani, martedì 21 febbraio, si sfideranno al Deutsche Bank Park per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Nella conferenza stampa prepartita, ha parlato l’allenatore dei tedeschi, Oliver Glasner, assieme a Mario Gotze.

Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht, ha presentato la partita non nascondendo un certo entusiasmo: “Siamo molto contenti. Passare il girone era uno dei nostri primi obiettivi. Sappiamo che il Napoli è una grande squadra ma vogliamo passare il turno”. Quindi, l’allenatore dei tedesci si è concentrato sugli avversari: “Sappiamo che il Napoli è molto forte, ma anche noi siamo in forma (nel weekend è arrivata la vittoria contro il Werder Brema, ndr). Ho passato ore e ore ad analizzare il Napoli: già dalla sosta invernale. Kvaratskhelia e Osimhen sono ovviamente forti, ma non gli unici da limitare: hanno una grande difesa“: Prevista una grande atmosfera in Germania: “Lo stadio sarà pieno, un’atmosfera unica: dovrebbe essere sempre così”.

Glasner ha proseguito nela descrizione degli avversari: “Il Napoli non gioca un calcio italiano: per questo dominano la classifica. Sono aggressivi, fanno pressing alto, Kim e Rrahmani difendono in maniera aggressiva. Noi siamo preparati. Sono molto contento e fiducioso per domani”.

Glasner, per concludere, ha dato un accenno di formazione: “Rode non giocherà dall’inizio neanche se si dovesse allenare nelle prossime ore. Ho ottime opzioni. Probabile che parta Jakic”. Infine, riguardo l’ambiente, ha dichiarato: “Come caricare l’ambiente? Siamo caldi come olio che frigge”.

GianlucaDiMarzio.com