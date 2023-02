Posticipo del Lunedì di serie A – Pareggio spettacolo tra Torino e Cremonese, 2 a 2 il finale

Si è concluso con il posticipo del Monday Night tra Torino e Cremonese, la 23esima giornata di campionato. Il match si è terminato sul 2 a 2, un pari assai spettacolare con diversi capovolgimenti di fronte. Il risultato, però, può andar bene solo ai granata ma non ai lombardi che nonostante giochino un buon calcio, a tutt’oggi, non sono ancora riusciti a vincere una partita; soltanto nove risultati nulli e quattordici sconfitte che relegano i grigiorossi all’ultimo posto in classifica, con speranze di salvezza ridotte al lumicino. Dal canto suo il Torino, con il punto guadagnato, sorpassa l’Udinese e si colloca al nono posto a quota 31, ad una lunghezza dal Bologna ottavo. Intanto, questa sera ritorna la Champions League, col Napoli, pronto ad affrontare i tedeschi del Francoforte a domicilio per la gara di andata degli ottavi di finale della massima manifestazione europea per club. Gli azzurri tenteranno di ipotecare i quarti di finale che rappresenterebbero un altro record mai raggiunto prima.