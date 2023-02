Champions League – Spalletti: “Comandiamo anche in Europa”

Dopo oltre tre mesi di stop, questa sera torna, per il Napoli, la Champions League con la prima gara valevole per gli ottavi, in quel di Francoforte, allo stadio Deutsche Bank Park, contro i padroni di casa, sesti in classifica nel loro torneo nazionale, ovvero la Bundesliga. Cresce l’attesa tra la tifoseria partenopea che sogna di proseguire l’avventura europea, approdando ai quarti di finale, traguardo che gli azzurri non sono mai riusciti a centrare in passato. Presentando il match, mister Spalletti, nella conferenza stampa di rito, a cui ha partecipato pure capitan Di Lorenzo, ha tenuto a precisare che la partita rappresenta una sfida per veri uomini che non temono nessun avversario. Il tecnico ha invitato i suoi ragazzi alla massima concentrazione e determinazione per comandare anche in Champions, come già avvenuto nella fase a gironi, dove hanno dato lezioni di calcio ad avversari del rango del Liverpool e dell’Ajax. Occorre disputare una grande partita per ipotecare il passaggio del turno, ha poi proseguito il tecnico toscano. Per la cronaca, i partenopei sono per la quarta volta agli ottavi di finale della prestigiosa competizione continentale ma questa stasera l’avversario è più abbordabile rispetto al Chelsea, al Real Madrid e al Barcellona, incontrati in precedenza. Ma non per questo bisogna sottovalutare l’Eintracht, perché nel calcio nulla è scontato. L’allenatore dei tedeschi Glasner è un ottimo stratega che Spalletti ha già incrociato in Europa ai tempi della sua avventura in Russia con lo Zenit. Appuntamento, dunque, alle 21, per seguire in Tv questa gara avvincente, accompagnata dalla classica e suggestiva musichetta iniziale della Champions.