Ternana-Benevento 2-2: la Strega rimedia un pari di lusso al Liberati

“Servono punti”: lo afferma Stellone. Anche un pari serve a muovere la classifica ma non si può più sbagliare. Si gioca un’altra sfida importante al ‘Liberati’ di Terni. Padroni di casa alle prese con le assenze di Defendi, Capuano, Donnarumma, Ghiringhelli, Favilli. Agazzi andrà in panchina pur non in perfette condizioni fisiche. Erano in dubbio anche Mantovani e Falletti che saranno regolarmente disponibili. Nella Strega mancheranno El Kaouakibi, Glik, Veseli, Ciano, Pettinari, Vokic, Basit e Sanogo ma recupera Farias e rientrano gli squalificati Improta e Leverbe.

Gara valida per la 28^ giornata di serie B. Queste le formazioni che scenderanno in campo:

Ternana con Iannarilli tra i pali. Diakite, Sørensen, Mantovani in difesa. Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Corrado a formare la linea mediana. In attacco Palumbo agirà alle spalle di Partipilo e Falletti.

Il Benevento risponde con la formazione che Stellone ha già annunciato alla vigilia della conferenza stampa pre-gara: Paleari in porta. Letizia, Leverbe, Tosca, Foulon in difesa. Acampora, Viviani, Karic a centrocampo. In attacco Tello e Improta a ridosso di La Gumina.

Arbitra il match il signor Federico Dionisi di L’Aquila.

La gara

Al 1’ è subito ammonito Karic che trattiene Coulibaly. Ternana in vantaggio con Mantovani al 7’: calcio di punizione battuto da Palumbo e lo stacco di testa del difensore delle fere non lascia scampo a Paleari. Nella Ternana, Cassata viene ammonito al 12’ per gioco falloso su Viviani. Pareggia la Strega con un sinistro dal limite dell’area di Acampara: al 20’ il centrocampista viene servito da Tello e trafigge il portiere. Mischia in area di rigore del Benevento: al 24’, sugli sviluppi di un angolo battuto da Palumbo, la Ternana protesta per un tocco con il braccio di Karic. Dopo un paio di minuti di stop il Var conferma che non c’è nulla e si prosegue.

Fere di nuovo in vantaggio al 32’: punizione del solito Palumbo e torre di Partipilo per Coulibaly che di testa sigla il 2-1. Calcia debolmente La Gumina al 39’ e il portiere Iannarilli blocca il pallone senza problemi. Ci prova Improta al 43’ con una conclusione che non crea problemi al portiere. Concessi quattro minuti di recupero e non finiscono le sorprese: al 46’ stacco di testa da parte di Tello che ottimizza un angolo di Acampora e porta di nuovo in parità la Strega. Si va al riposo sul risultato di 2-2.

Il Benevento prova la conclusione con Acampora al 50’ ma Iannarilli blocca la sfera senza problemi. Foulon serve Karic in area al 58’, ma la sua conclusione sorvola di poco la traversa. Cambi nella Ternana al 62’: escono Corrado e Cassata ed entrano Martella e Bogdan. Risponde anche il Benevento che al 63’ manda in campo Schiattarella per Viviani. Ammonizione per Acampora al 65’ che commette fallo su Diakité. Vicina al terzo gol la Ternana: al 67’ la conclusione di Martella si stampa sul palo e salva Paleari. Ammonito Martella al 68’ per un fallo su Improta.

Altri due cambi per la Ternana al 68’: escono Di Tacchio e Falletti ed entrano Proietti e Capanni. Giallo per Schiattarella che commette fallo su Proietti al 73’. Nuovo palo per i padroni di casa: al 76’ è Letizia a rischiare l’autorete con un colpo di testa su angolo battuto da Palumbo. Stellone sostituisce La Gumina con Simy al 78’. Al 79’ Foulon termina sul taccuino del direttore di gara: il calciatore commette fallo su Proietti e viene ammonito. Annullato un gol a Schiattarella per una posizione di fuorigioco di Tello.

Altro cambio per le Fere: all’85’ esce Coulibaly ed entra Paghera. L’arbitro concede quattro minuti di recupero. Al 91′ è la traversa a salvare la Strega: angolo di Palumbo e colpo di testa di Diakité che si stampa sul montante alto della porta difesa da Paleari. Problemi per Letizia e si allunga il recupero. Giallo per Diakité al 95′ che commette dallo su Foulon. Punto prezioso per gli uomini di Stellone, aiutati anche dalla fortuna.