Champions League – Il Milan, dopo 11 anni, torna tra le prime otto d’Europa, approdando ai quarti

Il Milan è la prima squadra italiana a qualificarsi per gli ottavi di finale della manifestazione calcistica più prestigiosa del vecchio continente. I rossoneri, dopo 11 anni tornano tra le migliori otto formazioni europee, grazie al pareggio a reti bianche ottenuto a Londra, ieri sera nel ritorno di Champions, contro il Tottenham di Antonio Conte che deve salutare la competizione. Una notte magica per i tifosi del Milan e per il tecnico Pioli, che è riuscito ad incartare l’ex Ct della nazionale nel gelo della capitale britannica, come successo già nel match all’andata al Meazza vinto per 1 a 0. La compagine italiana, forte del vantaggio accumulato 21giorni fa è entrata in campo per giocare senza fare catenaccio, pur sapendo che il solo gol di Brahim Diaz non poteva essere rassicurante. Invece, è stato proprio il gol dello spagnolo a regalare i quarti di finale al Milan che ora attende il prossimo sorteggio per conoscere l’avversaria che potrebbe essere pure un’altra formazione italiana, in caso di passaggio del turno di Inter e Napoli. Stasera spazio alle altre due coppe europee, dove scenderanno in campo Juventus, Roma e Fiorentina.