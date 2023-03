Consigliere Nino Simeone: tutto pronto per accogliere la Nazionale al Maradona

Nino Simeone, Consigliere comunale della città di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ci troviamo di fronte ad una giornata importante come quella di domani che vedrà la Nazionale giocare al Maradona. Lo stadio è pronto, l’ordine pubblico è allertato e non c’è la stessa preoccupazione vista contro l’Eintracht. Stiamo sul pezzo tutti, purtroppo la Cumana non funzionerà dopo le 22. Mi aspettavo ci fosse il collegamento serale come la Linea e la Ferrovia dello Stato, ma ho avuto risposta negativo per la Cumana. I tifosi inglesi verranno trasferiti direttamente al settore riservato dello stadio Maradona. Credo le tre location scudetto saranno Piazza Plebiscito, stadio Maradona ed il Lungomare. Ci sono tante altre cose che si stanno sviluppando positivamente con altre competizioni sportive. sarà una lunga festa, bisogna fare affidamento all’organizzazione dell’ordine pubblico. la festa va bene se tutto sarà in sicurezza per garantire questo spettacolo.E’ stata presentata una mozione dove chiederemo all’amministrazione di creare un qualcosa ad hoc per dare una mano ai commercianti che hanno subito danni da Napoli-Eintracht. Il Comune di Napoli deve ristorare, non so in quale modo, queste persone. Non vorrei che le colpe non siano di nessuno ed a pagare siano solo i commercianti. De Laurentiis in conferenza disse che li avrebbe messi lui? Vediamo, a questi signori non servono biglietti per le gare ma serve un risarcimento. Non so al momento se il presidente del Napoli farà qualcosa.Scale imbrattate d’azzurro? Siamo liberi di fare quello che vogliamo a casa nostra, Napoli è casa nostra. Come rispettiamo la nostra residenza dobbiamo rispettare anche i luoghi di questa città. Quando si dice di non imbrattare i monumenti significa creare un danno economico. Bisogna avere rispetto per i luoghi privati. Imbrattare i monumenti non vuol dire festeggiare ma compiere un reato”.