Supercoppa, dal prossimo anno Final Four in Arabia

Cambia il format della Supercoppa Italiana. Ad annunciarlo è il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini. Durante la conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega, è stato annunciato che il nuovo format, che partrà già dal prossimo anno, prevederà una Final Four.

Lorenzo Casini ha annunciato che la Supercoppa Italiana prevederà una Final Four, sul modello spagnolo e si giocherà in Arabia Saudita. Ecco le sue parole: “È stata accettata l’offerta per l’Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un’edizione a quattro squadre sul modello spagnolo”.

La nuova Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita. Seguendo il modello spagnolo, parteciperanno quattro squadre: la vincitrice del campionato, la seconda classificata e le due finaliste della Coppa Italia. Ci saranno due semifinali che decreteranno le due finaliste.

GianlucaDiMarzio.com