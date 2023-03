Juric esalta il Napoli: “È la squadra più forte che ho visto da quando sono in Italia”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 in casa del Lecce, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato del Napoli, prossima avversaria dei granata: “Penso che sia la miglior squadra da quando sono in Italia, non i migliori giocatori ma la miglior squadra. Hanno una comprensione del gioco fantastica e cambiano sia con la difesa schierata che aperta. La comprensione del gioco è fantastica e hanno due o tre fuoriclasse oltre a molti giocatori molto buoni ma normali. Il lavoro del direttore e dell’allenatore è stato fantastico, in questo momento non vedo punti deboli. Sono curioso di vederli dal vivo”.

