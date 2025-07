Padovan, Moretto, Di Fusco e Fabbroni a Radio Napoli Centrale

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Il Napoli deve prendere assolutamente il sostituto di Anguissa” – “Mi sta piacendo molto il nuovo Napoli che sta nascendo: ruota tutto intorno a De Bruyne. Il Napoli sta arrivando ad avere due giocatori per ogni ruolo. Lucca è venuto al Napoli con più fame rispetto a Nunez. Ndoye, invece, ha tirato troppo la corda ed il Bologna ha trovato chi gli dava i soldi richiesti. Trovo il mercato del Napoli tecnicamente molto convincente ed equilibrato dal punto di vista economico. Al Napoli serve un sostituto di Anguissa. De Laurentiis sta mantenendo la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di allestire una squadra forte. Bisogna trovare il sostituto di Anguissa, il quale è stato un architrave dei due scudetti. Proprio per questo motivo, di fatto, serve assolutamente prendere un’alternativa al camerunense. Se il Napoli vende Osimhen per 70 milioni fa un capolavoro, vista anche la Coppa d’Africa. Meret-Milinkovic-Savic? Meret meritava di fare il primo, ma Conte ha alzato l’asticella. Qualche rischio c’è, ma Meret è di pasta buona: ha accettato la sfida e farà il meglio del possibile. Milinkovic-Savic, invece, arriva con una gran voglia”.

Matteo Moretto ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Juanlu Sanchez è una pista bloccata, ma non chiusa. Occhi su Nusa e Chiesa” – “Juanlu Sanchez? Situazione ancora bloccata: tra Napoli e Siviglia ballano due-tre milioni. Il Napoli resta sui 14 milioni più il 10%, mentre il Siviglia chiede 17 milioni di euro più il 10%. Il Napoli sa che il Siviglia deve vendere e, proprio per questo motivo, non vuole alzare la propria offerta. Juanlu, dal canto suo, aspetta il Napoli, visto che ha già l’accordo con gli azzurri. Juanlu resta ancora il primo nome per il vice Di Lorenzo. Mister X per il ruolo di esterno? Il Napoli è in una fase di valutazioni. Il Napoli non ha fretta. Il Napoli potrebbe fare un tentativo per Nusa, ma dipende dalle richieste del Lipsia. Poi c’è sempre la pista Chiesa. Quest’ultimo lo vedo bene con Conte. Chiesa con Conte può tornare a certi livelli. Ndoye? Ha inciso molto la volontà del giocatore. Lui voleva giocare in Premier. Il Napoli, per me, ha fatto il massimo”.



Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic sarà una patata bollente per Conte. Meret e Milinkovic-Savic? Avere due portieri forti è anche giusto, vista la squadra che si sta costruendo, ma non si spendono 20 milioni di euro per fare ad un portiere una Coppa Italia o Supercoppa italiana. Penso che Milinkovic-Savic avrà più spazio in Champions, spero che facciano questo e non che ci sia l’alternanza nella stessa competizione. In Champions ti vengono a pressare alto e i lanci di Milinkovic-Savic ti potrebbero aiutare tanto. Questo dualismo sarà una patata bollente. Milinkovic- Savic ti supera il centrocampo con il solo rilancio delle mani. Donnarumma è un candidato molto importante per il Pallone d’Oro: ha fatto una stagione impressionante. Poi sappiamo che per un portiere è difficilissimo vincere questo trofeo”.

Il giornalista Mario Fabbroni ha parlato così a ‘Radio Napoli Centrale’: “Inter davanti al Napoli, Conte dovrà fare scelte diverse quest’anno” – “McKennie vice Anguissa? Potrebbe essere un giocatore duttile, ma il Napoli sta seguendo altri profili. L’Inter con Lookman avrà un’altra freccia in più e sicuramente lotterà lo scudetto. Ma adesso c’è un allenatore nuovo e c’è sempre uno scotto da pagare quando si cambia allenatore. L’Inter, anche due finali di Champions in tre anni, è accreditabile per raggiungere le fasi finali della Champions League. Mentre il Napoli, dopo un anno di assenza, farà un ritorno importante. Metto ancora l’Inter un po’ davanti rispetto al Napoli. Questa potrebbe essere un’annata interlocutoria per il Napoli, visto che è iniziato un nuovo progetto tecnico. La Supercoppa italiana, invece, potrebbe essere un obiettivo raggiungibile dal Napoli. In Champions, invece, per il Napoli sarebbe una grande cosa passare il primo turno, ma credo che dovrà fare gli spareggi. A Castel di Sangro vedremo più il 4-2-3-1, perché consente a De Bruyne a giocare nelle zone di campo che preferisce. Punterei sempre Juanlu Sanchez come vice Di Lorenzo. Conte dovrà fare scelte diverse quest’anno, visto che si gioca ogni tre giorni. Anche perché l’obiettivo numero del Napoli sarà l’Europa”.

