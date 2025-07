Jeck Raspadori – Il Napoli sarebbe pure disposto a cedere l’ex Sassuolo ma solo a certe cifre

Giacomo Raspadori è in ritiro con i compagni in quel di Castel di Sangro, sempre con grande professionalità e massimo impegno. L’ex Sassuolo è un giocatore talentuoso che è partito centravanti, per poi trasformarsi in mezzala.o sottopunta. Jeck si è rivelato fondamentale nella conquista del quarto scudettco della storia del club partenopeo, pur giocando molto poco. I suoi cinque golo sono risultati decisivi. Conte vorrebbe tenerlo in rosa, tuttavia, De Laurentiis sarebbe anche disposto a cederlo, solo a certe condizioni, altrimenti non partirà. Il calciatore è molto stimato da tante squadre, in primis l’Atalanta, finora, però, nessun’offerta degna del suo valore è giunta al direttore Manna. Il Napoli lo darebbe via per una somma che si aggira sui 30/35 milioni di euro e non è assolutamente tanto,visti i prezzi di questo mercato sproporzionato. Se rimanesse all’ombra del Vesuvio, come i tifosi ed il tecnico sperano, Raspadori, potrebbe diventare una delle sorprese della stagione che sta per cominciare. Del resto con i tantissimi impegni della squadra azzurra, tra campionato, Champions, Coppa Italia e Supercoppa, ci sarà molto più spazio per lui, rispetto all’anno passato.