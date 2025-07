Napoli, primo giorno di ritiro a Castel di Sangro – Il sindaco Caruso afferma: “Un unicum europeo”

Primo giorno di ritiro degli azzurri in Abruzzo: il Napoli, ieri è stato accolto con cori, bandiere ed un clima di festa. Centinaia e centinasia di tifosi napoletani hanno già invaso la cittadina di Castel di Sangro.Nel weekend previsto un grande esodo dal capoluogo campano. Una tradizione che si ripete, la quale, per il sindaco Angelo Caruso, rappresenta un unicum in Europa. Nessun’altra località di montagna ospita la squadra campione d’Italia, peraltro con un seguito così massiccio. Il popolo napoletano trasformerà una piccola comunità in un grande villaggio del calcio azzurro. La rosa a disposizione dell’allenatore salentino Antonio Conte, ieri ha raggiunto il quartier generale della seconda fase di preparazione, intorno all’ora di pranzo. Con la squadra e tutto lo staff tecnico, c’era pure il presidente Aurelio De Laurentiis, presente, in Abruzzo, fin dal primo giorno. Alle 17,30, il primo allenamento allo stadio “Teofilo Patini” ha ufficialmente dato il via alle due settimane di permanenza, che proseguirà fino al 14 agosto. attirando sin da subito tantissimi sostenitori e appassionati dei colori del Napoli, da tutta Italia. Riflettori puntati sui nuovi acquisti e sui top player Kevin De Bruyne e Scott McTominay, protagonisti molto attesi della prossima stagione. Clima festoso quest’oggi, lì in prossimità di Roccaraso, perchè è il compleanno del condottiereo dei partenopei. Di sicuro il primo cittadino di Castel di Sangro, riserverà, questa sera, una sorpresa all’allenatore che compie 56 anni.