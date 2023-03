Di Gennaro: “Spalletti ha fatto un lavoro perfetto”

Antonio Di Gennaro è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli da inizio stagione ha preso il largo sul piano del gioco, della mentalità, tra campionato e Champions, Spalletti ha fatto lavoro perfetto, c’è da completarlo ma siamo ai dettagli. Ho visto Napoli-Lazio di recente, Sarri l’aveva ingabbiata bene, il collettivo partenopeo tuttavia non mi è sembrato in difficoltà, il pareggio tutto sommato poteva anche starci. Sarri ha imbrigliato gli esterni, è mancata un po’ di precisione ma il ko con i biancocelesti mi è sembrato molto diverso da quello con l’Inter, in cui gli azzurri sembravano un po’ imballati.

Il successo sull’Atalanta mi è sembrato netto, logica conseguenza di un lavoro eccellente, peraltro propedeutico alla gara di mercoledì con l’Eintracht. A meno di un tracollo il Napoli è già ai quarti di finale, certo bisognerà stare sempre attenti, ma la squadra di Spalletti non ha mai dato l’impressione di speculare. Di sicuro i tedeschi cercheranno di attaccare, se però danno campo al Napoli sono fregati…

Tre italiane nei quarti? Me lo auguro, il nostro calcio deve recuperare, sarebbe importante per il prestigio anche economico. Il Napoli ha certamente molte più possibilità di raggiungere il Milan, l’Inter va a giocare su un campo difficile, contro il Porto si vedrà la personalità di una squadra come organico tra le migliori, ma ha grande discontinuità”.