ANTEPRIMA PARTITA NAPOLI vs FRANCOFORTE – Gli azzurri, domani, in campo per scrivere una pagina di storia del Club

Vigilia di Champions League per il Napoli, che, domani sera, affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per il retour- match degli ottavi di finale della prestigiosa competizione continentale. La squadra di Spalletti partirà dal 2 a 0 conseguito in Germania per scrivere una pagina di storia del club partenopeo che mai è arrivato ai quarti di questa manifestazione. Naturalmente, ogni partita va giocata a prescindere dal risultato dell’andata; il Francoforte scenderà al Maradona senza alcuna intenzione di fare la vittima sacrificale, quindi massima concentrazione e grande determinazione come se si fosse ancora sullo 0 a 0. Tuttavia la formazione di Glasner non vive un momento brillante in Bundesliga, tanto è vero che ha raccolto soltanto 2 punti nelle ultime 3 partite, perdendo contro il Lipsia e pareggiando contro Wolfsburg e Stoccarda. Intanto cresce a dismisura l’attesa tra la tifoseria napoletana che domani riempirà in ogni ordine di posto l’impianto di Fuorigrotta che si colorerà di tinte tutte azzurre. Il Maradona caricherà i giocatori di Spalletti per spingerli al passaggio del turno. In 55mila sugli spalti che porteranno nelle casse sociali più di quattro milioni di euro, sfiorando il record assoluto del 2017 contro il Real che registrò ben 4.484.302 di incasso. Il tecnico toscano, a tutt’oggi, sta meditando sulla formazione da opporre al Francoforte; due dubbi assillano Spalletti, Gollini e Juan Jesus sono già allertati nel caso in cui Meret e Kim non dovessero recuperare. In difesa Mario Rui dovrebbe rientrare al posto di Olivera, mentre nel trio offensivo Lozano, pienamente recuperato, potrebbe riprendersi il suo posto, mandando in panchina Politano. In casa tedesca Glasner confermerà il consueto modulo 3-4-2-1 con Gotze e Lindstrom a supporto di Borré. Tra i pali ovviamente l’esperto Trapp che parò un rigore al georgiano nel match del 21 febbraio scorso, con la cerniera di centrocampo composta da Kamada e Sow. Azzardiamo, allora, le due probabili formazioni di Napoli e Eintracht Francoforte:

Napoli (3-4-2-1): Meret (Gollini); Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano (Politano), Osimhen, Kvaratskhelia.

Eintracht Francoforte (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Jakic, N’Dicka; Buta, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Borré.

Passiamo ai numeri della sfida italo – tedesca: solo 2 i precedenti europei tra le due compagini ed entrambi sorridono agli ospiti che, agli ottavi di finale di Europa League della stagione 1994/95 vinsero sia all’andata che al ritorno per 1 a 0. Invece, per quanto riguarda gli scontri tra partenopei e squadre tedesche, si contano 21 partite il cui bilancio vede gli azzurri soccombenti con 7 vittorie contro 9, 5 i risultati nulli. Per la cronaca, la formazione azzurra è riuscita a superare il turno otto volte su otto allorchè ha vinto la prima partita fuori casa. Un dato sicuramente di buon auspicio. Concludiamo ricordando che il match sarà visibile in esclusiva, su Amazon Prime, domani alle ore 21.