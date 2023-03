Posticipo del Lunedi – Frena ancora il Milan, solo 1-1 con la Salernitana

Nel posticipo del Lunedì, valido per il 26esimo turno di campionato, i rossoneri di Stefano Pioli frenano ancora nella corsa Champions, pareggiando per 1 a 1 con la Salernitana a San Siro. Un risultato che impedisce al Milan di agganciare l’Inter in seconda posizione. Insomma, in quest’altro campionato, dove si lotta per un posto in Europa e per la salvezza, nelle zone alte, tutte hanno fallito l’obiettivo vittoria. Incredibile ma vero, sembra proprio che le milanesi e le romane facciano a gara a chi riesce a far peggio. Intanto il Napoli, a dodici giornate dalla fine, con 18 punti di vantaggio, si avvicina sempre di più al terzo scudetto della sua quasi centennale storia. Nel frattempo, oggi riparte la Champions in cui stasera è impegnata la compagine di Inzaghi. L’Inter sarà ospite del Porto con il vantaggio dell’1 a 0 della gara di San Siro.