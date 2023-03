LA PARTITA – Torino-Napoli 0-4, poker degli azzurri

Il Napoli batte il Torino 4-0 con una doppietta di Osimhen, un i gol di Kvaratskhelia e Ndombele.

PRIMO TEMPO

al 9’ passa in vantaggio il Napoli con Osimhen, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo va a segno con un colpo di testa. Al 22’ si rende pericoloso il Torino con Ricci da fuori area, ma c’è una grande parata di Meret, subito dopo ci prova Sanabria ma il pelone colpisce il palo. Al 35’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo su Kvaratskhelia che dal dischetto non sbaglia. Al 45’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 52’ arriva il terzo gol del Napoli ancora con Osimhen, questa volta servito con un cross da Oliveira e insacca di nuovo di testa. Al 68’ c’è anche il quarto gol degli azzurri con Ndombele che viene servito da Kvaratskhelia e insacca a tu per tu con il portiere. Al 90’ l’arbitro assegna 2 minuti di recupero e al 91’ termina la gara.

IL TABELLINO

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Gravillon, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Ilic, Pellegri, Adopo, Seck, Djidji, Aina, Gineitis, N’Guessan. Allenatore: Juric

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Idasiak, Gollini, Jesus, Mario Rui, Elmas, Simeone, Bereszynski, Politano, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Ndombele.

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Marchetti (VAR: Irrati)

Ammoniti: Gravillon (T)

Reti: 9’ p.t. Osimhen (N), 35’ Kvaratskhelia rig. (N), 6’ s.t. Osimhen (N), 23’ s.t. Ndombele (N)

Mariano Potena