LE PAGELLE DEGLI AZZURRI – Kvaratskhelia ed Osimhen fanno sembrare tutto troppo facile

Meret 6 – Qualche difficoltà sulle respinte dei tiri dalla distanza nel primo tempo, ma se la cava.

Di Lorenzo 7 – Eccellente la sua giocata a propiziare la rete dello 0-3, per il resto amministra bene tutte le situazioni di gioco.

Rrahmani 6.5 – Gestisce con la solita attenzione la fase difensiva, per quel poco lavoro che gli lascia il mostruoso compagno di reparto.

Kim 7 – Fisicità e aggressività straripante che annichilisce ogni tentativo offensivo avversario nelle sue zone di competenza.

Olivera 6.5 – Il suo atletismo è utile ad arginare le iniziative esterne della squadra di Juric. Eccellente il suo cross per il secondo gol di Osimhen.

Anguissa 6 – Qualche errore di misura di troppo, soprattutto nel primo tempo, ma risulta come sempre importante il suo contributo fisico nel cuore del centrocampo.

Lobotka 7 – Padrone indiscusso del centrocampo, in fase di costruzione come in quella di posizionamento e recupero palla.

(Gaetano s.v.)

Zielinski 6 – In calo rispetto alla gara di Champions, le sue giocate sono probabilmente penalizzate anche da un manto erboso non eccelso.

(Ndombele 7 – Entra ancora una volta con buona volontà e qualità nelle giocate, trovando pure il suo primo gol in campionato.)

Lozano 6 – Si muove bene, ma fatica a saltare l’uomo e a trovare il guizzo decisivo.

(Elmas 6 – Dona maggiore fisicità sul lato destro, senza particolari acuti.)

Osimhen 8 – Un uomo volante inafferrabile per i difensori avversari. La sua fame di gol rende tutto più facile per i compagni.

(Simeone 6 – Mette in campo la solita grinta, ma non riceve palloni per far male al portiere avversario.)

Kvaratskhelia 7.5 – Reala giocate preziose in fase di rifinitura e, quando si mette in proprio, guadagna e realizza il rigore dello 0-2. Il bello è che dà sempre l’impressione di poter fare ancora meglio!