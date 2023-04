Verso Lecce vs Napoli – Spalletti prepara tre cambi rispetto a domenica

Dimenticata in fretta la debacle con il Milan, il Napoli si appresta ad affrontare, dopodomani al Via del Mare, il Lecce, per l’anticipo della 29esima giornata di campionato. Sicuramente si tratta di una partita fondamentale per il futuro azzurro. Pertanto orrori difensivi e cali di concentrazione non sono più ammessi. L’allenatore di Certaldo sta meditando sulla formazione da schierare contro i salentini, reduci da cinque k o consecutivi e quindi molto arrabbiati. Spalletti sembra intenzionato a cambiare qualcosa, rispetto all’undici di domenica scorsa, al fine di far rifiatare qualche giocatore apparso a corto di energie. Il momento è molto delicato anche in ottica Champions, dove gli azzurri si ritroveranno di fronte, per ben due volte ancora, i rossoneri di Pioli. Possibili innesti di Juan Jesus in luogo di uno tra Kim e Rrahmani e di Elmas e Lozano al posto di Zielinski e Politano. Questi i cambi nella mente del mister partenopeo, secondo le indiscrezioni pervenute dal Centro tecnico di Castel Volturno.