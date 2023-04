Giuseppe Bruscolotti e Silver Mele a Radio Punto Nuovo

Bruscolotti: “Il silenzio del Maradona pesa sui calciatori. Parole Di Lorenzo? Certe cose devono restare all’interno dello spogliatoio”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex Napoli: “La tensione tra tifosi e società pesa, il silenzio si fa sentire anche per i calciatori. Da uomo di campo, te lo garantisco. Si avverte poi questo clima strano, dove si sentono più le urla dei tifosi avversari che dei tuoi. E’ un qualcosa che può incidere sul cammino del Napoli. Certo, la sconfitta col Milan ci può stare, anche se non in quel modo. E’ stata una batosta molto pesante, ma questa squadra ha tutto il carattere necessario per reagire. Le parole di Di Lorenzo? Alcune cose devono restare nello spogliatoio. Certe batoste ti mortificano e non c’è bisogno di manifestarlo pubblicamente, altrimenti si accendono fari di tensione su questa cosa. Non voglio insegnare niente a nessuno, ma per esperienza alcune argomenti devono restare nello spogliatoio. Cosa significa vincere a Napoli? Quello che si vede qui non si vede da nessuna parte. Sarà un’esperienza da sogno per molti calciatori, quando accadrà. Noi non vivemmo festeggiamenti così anticipati. Noi ce la giocammo fino in fondo, merito anche delle altre squadre. Ora la squadra deve restare tranquilla fino in fondo”.

Mele: “Da Torino si sentono secondi? La Juve è Lance Armstrong, la strada è lunga e potrebbero arrivare ulteriori penalizzazioni”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Silver Mele, giornalista: “A Lecce mi aspetto una gara vera, difficile sino al termine della partita. Dalle parole di Spalletti tiro fuori il concetto di solidarietà: quello di aiutarsi l’uno con l’altro tra i calciatori, un qualcosa che si era smarrito nella nottataccia vissuta col Milan. Il Napoli ha sempre dimostrato di potersi alzare subito dopo le serate storte e ora deve dare un’ulteriore prova di saperlo fare. Anche perché serve mandare un nuovo messaggio al campionato e al Milan, in vista della Champions. Tensione tifosi-ADL? E’ il momento della coesione e dello stare tutti uniti, è un appello che rinnoviamo sempre. Siamo ad un appuntamento epocale e non possiamo gettare via l’occasione di festeggiare tutti insieme. Un passo indietro è stato già fatto sapientemente della Curva A. Poi va fatta una distinzione tra delinquenti e ultras, con i delinquenti che non fanno parte del vero cuore del tifo di Napoli. E ancora, va fatta chiarezza anche sul regolamento d’uso del Maradona, visto che ci sono incongruenze che creano frustrazioni. Da Torino proveranno a insidiare lo Scudetto del Napoli? Se la Juventus non avesse la penalizzazione, sarebbe un’avversaria temibile. Ma questo è lo stesso discorso di Lance Armstrong: senza squalifica per un acclarato caso di doping, avrebbe vinto 7 Tour De France… E’ una tesi che non sta in piedi quindi: la Juventus ha 15 reati contestati, Procura Sportiva e di Torino stanno indagando. Noi siamo per il rispetto di regole, leggi e tutto il resto. I giocatori della Juve si sentono secondi in classifica, ma ci sono responsabilità pesanti dei dirigenti. Poi il 19 aprile ne sapremo di più, ma solo sul primo fascicolo aperto dalla Giustizia. La strada è ancora lunga, potrebbero anche arrivare ulteriori punti di penalizzazione”.