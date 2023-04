Simeone finisce ko a Lecce. Problema al flessore per l’argentino: a forte rischio la Champions

Con il recupero di Victor Osimhen ancora tutto da decidere, per il Napoli in vista del derby di Champions League contro il Milan arriva un’altra tegola. All’82’ del match contro il Lecce, infatti, Giovanni Simeone è costretto a lasciare il campo per un problema al flessore della coscia destra. L’argentino era subentrato al 66′ al posto di Raspadori e oggi è in fortissimo dubbio per il match internazionale contro il Diavolo.

TuttoMercatoWeb.com