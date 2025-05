Xabi Alonso annuncia l’addio al Bayer Leverkusen: il Real lo aspetta, l’era Ancelotti è finita

Xabi Alonso annuncia l’addio al Leverkusen dopo due anni e mezzo, poi ufficializzato dallo stesso club: “È arrivato il momento di confermare che queste saranno le mie ultime partite al Bayer”, ha detto il tecnico spagnolo in conferenza stampa che è subito passato ai ringraziamenti: “Devo un sentito grazie al club, ai giocatori e a tutto lo staff così come ai dipendenti. Non da ultimo anche ai fantastici tifosi del Bayer. Il nostro successo è stato il risultato di una prestazione di squadra eccezionale”.

“Non è il momento di parlare del mio futuro”, ha aggiunto. Ma il Real Madrid lo sta aspettando. Tutte le voci, le indiscrezioni e le strade convergono allo stesso traguardo con l’attuale tecnico del Leverkusen dato per certo dalla stampa spagnola come successore di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Merengues. L’unico dubbio riguarda la data dell’annuncio: c’è chi dice 25 maggio al termine del campionato spagnolo, ma anche chi ipotizza un clamoroso cambio già dopo il Clasico di domenica contro il Barcellona. Alonso in passato ha allenato nelle giovanili del Real Madrid nella stagione 2018/19 e conosce perfettamente l’ambiente. Allenatore giovane, ma rispettato da tutti, Florentino Perez ha dato l’ok per chiudere l’operazione con la speranza di aprire una nuova era.

Secondo l’ultima ricostruzione, però, Ancelotti e club avrebbero concordato di non ufficializzare l’addio nella speranza – proprio in caso di vittoria contro il Barcellona – di poter vincere il titolo. Diverso lo scenario con un ko contro i catalani che spalancherebbe la conquista del campionato agli uomini di Flick.

In qualsiasi caso l’addio tra Ancelotti e Real Madrid è stato concordato con toni più che amichevoli, con un accordo già messo a punto dopo l’eliminazione dalla Champions League ai quarti di finale per mano dell’Arsenal. Per il tecnico di Reggiolo, che coi Blancos ha conquistato 15 titoli, c’è la nazionale del Brasile che lo attende, mentre il Real Madrid sta cercando di accelerare i tempi con Xabi Alonso e il Leverkusen per poter aver lo spagnolo alla guida del team già per il Mondiale per Club.

“Il Bayer 04 Leverkusen e l’allenatore Xabi Alonso si separano dopo oltre due anni e mezzo trascorsi insieme. I campioni di Germania, vincitori della Coppa di Germania e della Supercoppa del 2024, hanno accolto il desiderio dello spagnolo di rescindere il suo contratto, originariamente previsto fino all’estate del 2026, al termine di questa stagione. Il Bayer 04 annuncerà il successore come allenatore al momento opportuno”. Uno dei candidati è un altro spagnolo: Alvaro Arbeloa.

A questo si è aggiunto il commento di Werner Wenning, presidente del comitato degli azionisti del Leverkusen: “Con Xabi Alonso abbiamo scritto una storia di successo mai vista prima dal calcio tedesco, semplicemente vincendo il campionato senza mai perdere una partita”.

