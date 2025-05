Conte alla vigilia della sfida col Genoa: se resto al Napoli? Ai tifosi ora interessa un’altra cosa…

Reduce dalla vittoria di Lecce, il Napoli si appresta ad affrontare il Genoa nel match valevole per la 36esima giornata di campionato.

Il tecnico azzurro Antonio Conte ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Napoli-Genoa, la conferenza stampa prepartita di Conte

“Dobbiamo continuare e cercare di finire il lavoro, mancano tre partite e quindi il lavoro va finito, in base anche a ciò che è stato detto a giugno con ‘amma faticà’. Il lavoro non è ancora finito e dobbiamo proseguire in maniera seria come fatto fino ad adesso. “Sono stato più a casa questa settimana, per vari motivi. Ho avuto modo però di frequentare la città, devo dire che sto trovando grande responsabilità dai tifosi. Il tifoso sogna, come noi, qualcosa di importante, ma sto trovando grande maturità, almeno personalmente. Trovo persone che dicono la cosa più bella, ‘grazie’, quindi il lavoro che stiamo facendo è apprezzato ed è la soddisfazione massima”.

Gli infortunati

“Lobotka è rientrato ieri in gruppo, si è allenato ieri e oggi, abbiamo ancora domattina come rifinitura per prendere la migliore decisione possibile. Sicuramente è un giocatore importante nei nostri meccanismi e ha esperienza e maturità che lo collocano fra i centrocampisti importanti nei nostri ingranaggi e molto forte. Sicuramente non vorrei farne a meno. Neres ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi, oggi si è allenato e penso che possa essere convocato e venire in panchina. Anche per assaggiare di nuovo l’atmosfera del Maradona, quindi già averlo visto con noi è molto importante, per lui e per noi. Si tratta di un giocatore che può far la differenza. Buongiorno è ancora fermo. Non ha ripreso a fare attività, dovremo aspettare questa settimana quando può iniziare a lavorare e incrementare il lavoro, c’è più difficoltà nel suo recupero come Juan Jesus”.

La pressione dell’Inter

“Ci sarà a prescindere, dovremo esser bravi a indirizzarla nella maniera positiva, a star concentrati ad avere voglia, desiderio e motivazione. E penso che le prossime due partite giocheremo in contemporanea e sarà molto meglio perché comunque giocare prima, giocare dopo, sappiamo che non cambierà comunque niente a prescindere. Pensiamo al nostro ed esser concentrati, ma incontriamo una formazione che ha reso difficile la vita a tanti. Nell’ultima partita, io l’ho vista contro il Milan, penso abbiano disputato un’ottima partita: risultato negativo ma verranno a Napoli per giocarsela, per fare bella figura e dar fastidio come è giusto che sia. Noi siamo preparati a questo”.

Conte sul futuro

“In questo momento i tifosi non mi chiedono del futuro, può non interessare la risposta, assolutamente! I tifosi mi chiedono se lo vinciamo, io dico ci proveremo sicuramente, come stiamo facendo. La mia risposta è che ci proveremo con tutte le mie forze. Tutto il resto è noia”.