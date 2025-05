Cambio di proprietà per il Napolibasket

S.S. Napolibasket srl comunica che presso lo studio del Notaio Papi a Roma, è stato formalizzato il trasferimento delle quote azionarie di proprietà delle famiglie Amoroso e Tavassi, rispettivamente rappresentate dalle entità Generazione Vincente Academy Srl e Paideia Srl, alla società Napoli Basketball LLC, società guidata dalla cordata internazionale con sede a New York rappresentata da Matt Rizzetta, imprenditore italoamericano nonché presidente del Campobasso FC e Daniel Doyle, noto imprenditore americano con radici campane, insieme ai soci decorati nei vari settori imprenditoriali tra cui Vincent Beni e Robert Wood, entrambi con sede a Sarasota, Florida.

Con questo importante ingresso in Società, Napoli Basket è proiettato verso un futuro sempre più ambizioso con nuove forze economiche e una visione internazionale, che garantisce ulteriore solidità e visibilità ad un Club importante, che ha appena conquistato la quarta salvezza consecutiva, consolidandosi come una realtà ambita nella massima serie cestistica italiana. La società Napoli Basket srl ringrazia sentitamente i soci Tavassi e Amoroso, senza i quali le ultime sette esaltanti stagioni non sarebbero state possibili. Una storia fatta di passione, sacrifici e Amore verso la Città che sarà ricordata per molto tempo a venire.

Nelle prossime settimane sarà organizzata conferenza stampa di presentazione.