ANTICIPI DI A DEL SABATO – 36esimo turno, pari tra Lazio e Juve, successi per Como ed Empoli

I tre anticipi del sabato di serie a, relativi alla 36esima giornata di campionato hanno registrato i seguenti risultati:

Como – Cagliari 3-1

Lazio – Juventus 1-1

Empoli – Parma 2-1

Dunque,per la zona Champions, tutto resta, per il momento, invariato ma la Roma, vincendo, domani a Bergamo, contro l’Atalanta potrebbe approfittare del mezzo passo falso dei biancocelesti e dei bianconeri e salire in quarta posizione. In basso alla classifica, i toscani, avendo avuto la meglio sul Parma si sono tirati fuori dalle sabbie mobili della retrocessione, lasciandosi dietro Lecce, Venezia e Monza. Intanto, questa domenica continua il duello a distanza, per lo scudetto, tra il Napoli che ospita, in serata il Genoa e l’Inter che gioca prima degli azzurri, alle 18 a Torino. In coda, infine, match salvezza per il Lecce a Verona e per il Venezia, in laguna, contro la Fiorentina.

Buon calcio a tutti!