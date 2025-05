STADIO MARADONA – Stasera gli azzurri cercano il 5^ successo di fila per mettere un altro tassello verso il traguardo

Questa sera, al Maradona, il Napoli di Cionte, contro il Genoa si gioca un’altra fetta di scudetto, quindi cercherà di inanellare la quinta vittoria e fila e di stabilire un record storico nel massimo campionato italiano. Infatti, nel caso di bottino pieno e porta ancora inviolata, registrebbe un risultato mai raggiunto, prima d’ora, neanche negli anni degli scudetti di Maradona e di Spalletti. Tuttavia, l’importante per Di Lorenzo e compagni è soprattutto battere il Grifone, per mettere un altro tassello verso quella meta che, prima si sognava e adesso è lì ad un tiro di schioppo. Ma per farlo, occorre la massima determinaziione, fame di gloria e cattiveria agonistica. I partenopei giungono a questo match decisivo, dopo una settimana nella quale ci sono state tante polemiche relative sia al prossimo mercato estivo, sia alle anticipazioni del libro di Luciano Spalletti. Ma la squadra ha fatto orecchie da mercante ed è concentrata soltanto alla gara di stasera. Per quanto riguarda la formazione anti Genoa, il mister spera di recuperare in extremis Lobotka che considera fonfamentale nel suo scacchiere. In caso di forfait dello slovacco che andrebbe poi in panchina, è prontissimo Billy Glimour. Per il resto, l’undici iniziale dovrebbe essere lo stesso visto a Lecce, improntato su un modulo statico 1-4-4-1-1, che vede in avanti la coppia Lukaku – Raspadori e nuovamente, al centro della difesa, Olivera, assieme a Rrahmani.