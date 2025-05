ESCLUSIVA PA – Napoli attivo sul mercato: trattativa spedita per Gutierrez del Girona. David si offre

Anche se il campionato sta entrando in una fase decisiva, la dirigenza del Napoli è al lavoro per potenziare la squadra in vista della prossima stagione calcistica.

Secondo quanto appurato da PianetAzzurro, più che una vera trattativa, gli agenti del canadese David sono a Napoli per proporre l’ attaccante al club partenopeo. Al momento non c’è nulla di nuovo, nonostante il club di De Laurentiis, un paio di anni fa, mostrò interesse per il calciatore.

Per Sudakov, invece, la trattativa procede speditamente.

Si raffredda l’ interesse per Lucca dell’ Udinese, mentre per il centrale difensivo Solet c’è da superare la concorrenza di altri club.

Il nome nuovo è Gutierrez del Girona. Nel caso specifico possiamo parlare di una trattativa che procede speditamente.