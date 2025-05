PALLACANESTRO – Tortona-Napoli Basket 82-89: la salvezza miracolosa è cosa fatta

Domina e in lungo e in largo il Napoli Basket, gioca una grande partita a Tortona (82-89), spazza via gli avversari che avrebbero ancora l’obiettivo playoff, e conquista una salvezza anticipata e meritata. Dopo aver perso 11 partite consecutive ad inizio stagione, aver dovuto cambiare coach, direttore tecnico e più di mezza squadra, il club azzurro dunque fa l’impresa da record. La permanenza arriva con un turno d’anticipo e c’è ora la possibilità di festeggiare in casa domenica prossima contro Trento. I risultati positivi che arrivano dagli altri campi, con il ko netto di Pistoia che avrebbe comunque messo al sicuro la salvezza azzurra, non distraggono la squadra di Valli che vince pur con margine ridotto per l’inutile forcing finale dei piemontesi, in tilt per 35’.

IlMattino.it